Kars’ta Tarım Sayımı Çalışmaları Sürüyor

TÜRKİYE GENELİ TARIM SAYIMI DEVAM EDİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde başlatılan Türkiye Geneli Tarım Sayımı, Kars’ta sürmekte. Ülkede tarım sayımı, ilk kez 1927 yılında yapılmış, en son sayım ise 2001 yılında gerçekleştirilmiş. Tarımsal üretimin mevcut durumunu belirlemek ve geleceğe yönelik sağlıklı planlamalar yapmak amacıyla düzenlenen bu sayım, çiftçilerle birebir görüşmeler yapılarak istatistik verilerin toplanmasını sağlıyor.

Konuyla ilgili olan açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Veysel Kaykusuz, sayımın amacının tarım sektörü, ülkenin gıda güvenliği, ekonomik kalkınma ve kırsal kalkınmanın temelini oluşturan bir durum olduğunu vurguladı. Kaykusuz, bu nedenle tarımsal faaliyetlere ilişkin güncel ve güvenilir bilgilere duyulmakta olduğunu ifade etti. “Tarım sayımı ile; Tarımsal işletmelerin sayısı ve büyüklüğü, Bitkisel üretim desenleri, ekim-dikim alanları, ürün çeşitliliği, Hayvan varlığı ve hayvansal üretim faaliyetleri, Tarımsal sulama, mekanizasyon, gübre ve ilaç kullanımı ile Tarımsal işgücü durumu ve üretim kapasitesi gibi konularda ayrıntılı veriler elde edilecek” dedi.

ÇİFTÇİLERİN KATILIMI

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde tarım sayımı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda çiftçiler, güncel verilerini TUİK ekipleriyle paylaşmakta. Kars’taki bu çalışmalar, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu güvenilir verilerin toplanması için büyük bir önem taşıyor.