Kars’ta Temmuz Güvenlik Toplantısı Yapıldı

KARŞILIKLI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Kars’ta Temmuz ayına ait asayiş ve güvenlik konularının ele alındığı toplantı, Vali Ziya Polat’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özkan Toptaş ile ulusal ve yerel medyanın temsilcileri katıldı. Vali Ziya Polat liderliğinde yapılan bu toplantıda, kentteki güvenlik önlemleri ele alındı ve Temmuz ayına ait veriler kamuoyuyla paylaşıldı.

ASAYİŞ VERİLERİ AÇIKLANDI

Toplantıda açıklamalarda bulunan Kars Valisi Ziya Polat, “2025 yılının Temmuz ayında kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. 289 bin 347 şahıs, 171 bin 124 araç sorgusu yapıldı, haklarında toplam 123 yıl 166 ay 224 gün kesinleşmiş hapis cezası hükmü bulunan 39, haklarında toplam 62 bin 080 TL adli para cezası hükmü bulunan 10, ifadeye yönelik aranması bulunan 46, yoklama kaçağı 328 şahıs olmak üzere toplam 423 aranan şahıs yakalandı” dedi. Polat ayrıca, Jandarma Komando birliklerince Temmuz ayı içerisinde il kırsalında toplamda 132 operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNDE İSTİKRAR

Gerçekleştirilen adli operasyonlar neticesinde 7 şahıs yakalandı ve 1 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Polat, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin en huzurlu şehirlerinden biri olan Gazi Kars’ımızda huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak önceliğimiz olacaktır. Bizler bu önceliğimiz doğrultusunda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın önderliğinde Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, tüm güvenlik güçlerimiz olarak suç ve suçluyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye ekledi.