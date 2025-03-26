Kars’ta Tesettür Giyim Festivali Yoğun İlgiÇekti

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ TESSETÜR GİYİM FESTİVALİ

Kars’ta Ramazan Bayramı öncesi organize edilen tesettür giyim festivali büyük bir ilgi görüyor. Kars Grand Ani Hotel’de gerçekleştirilen bu etkinlik, tesettür giyimi sevenler için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor ve tam 3 gün sürecek. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, tesettür giyim sektöründeki pek çok marka ve tasarımcıyı bir araya getirerek modaseverleri şıklık ve rahatlıkla buluşturuyor.

GENİŞ ÜRÜN SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Festivalde, farklı yaş gruplarına hitap eden birçok çeşit ürün sergileniyor. Bu ürünler arasında şallar, elbiseler, tunikler, tesettür abiyeler ve çeşitli aksesuarlar yer alıyor. Kars’taki Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen festival, alışveriş yapmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Katılımcılar, geleneksel Ramazan atmosferine uygun şık ve zarif giyim seçeneklerini keşfetmek için fırsatlar buluyor.

KARS’IN KÜLTÜREL VE EKONOMİK ÖNEMİ

Etkinlik, sadece alışveriş yapmak isteyenlere değil, aynı zamanda tesettür giyim üzerine bilgi edinmek isteyenlere de olanaklar sağlıyor. Kars, bu tür organizasyonlarla giyim sektörünün yanı sıra kültürel ve turistik açıdan da önemli bir değer kazanıyor. Tesettür giyim festivali, yerel işletmelerin katkısıyla şehrin ekonomisine olumlu katkılar sunmayı hedefliyor ve Kars’ın geleneksel yapısını modern moda ile birleştiriyor.

Festivalin düzenlenmesinde yer alan firma yetkilisi Mihsan Gürses, “Bu yıl ikincisini düzenliyoruz ve gördüğümüz ilgi geçen yıla göre daha da artmış. Van’da gerçekleştirdiğimiz festivalin ardından Kars’ta misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kars, tesettür giyim festivali için çok uygun bir ortam sundu. Festivalimiz, 3 gün süreyle Kars Grand Ani Hotel’de, 12.00 ile 23.00 saatleri arasında tüm Karslılara açık olacak. Bu etkinliğin, tesettür giyim kültürünün yayılmasına katkı sağladığına inanıyoruz.” dedi.

YEREL TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ

Kars Grand Ani Hotel’in Genel Müdürü Cem Çelik, festivallerin yerel turizm açısından önemine değinerek, “Kars, kış ve yaz sezonlarında yüzbinlerce turisti ağırlıyor ve bu tür etkinlikler, kentte turizmin daha da canlanmasını sağlıyor. Tesettür giyim festivali de bu bağlamda önemli bir yer tutuyor. Sadece Kars’tan değil, çevre illerden ve farklı şehirlerden gelen misafirler, bu etkinliklerle Kars’a ilgi göstermeye devam ediyor. Şehrin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artması için bu tür organizasyonların oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.