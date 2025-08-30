Kars’ta Teşvik Programı Toplantısı Yapıldı

KARS’TA YEREL KALKINMA HAMLESİ TEŞVİK PROGRAMI TANITILDI

Kars’ta “Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı” hakkında bilgi vermek amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Kars Ticaret ve Sanayi Odası ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından organize edilen bu etkinlik, Kars Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Bölgenin iş dünyasının, girişimcilerin ve yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, teşvik sisteminin sağladığı fırsatlar detaylı bir şekilde ele alındı.

TEŞVİK PROGRAMLARININ ÖNEMİ VURGULANDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, yerel kalkınmanın sağlanmasında kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği gerekliliğine dikkat çekti. Karaca, teşvik programlarının doğru bir biçimde anlaşılması ve yatırımcıların bu fırsatları en etkili şekilde kullanması durumunda bölge ekonomisine önemli bir ivme kazandırabileceğini belirtti.

KARS’IN YATIRIM POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Kars’ın sunduğu yatırım imkanlarına dikkat çekerek; “Endüstriyel süt ürünleri üretiminden entegre kaz yetiştiriciliğine, beş yıldızlı konaklama tesislerinden kavılca buğdayından unlu mamul üretimine kadar birçok alanda önemli fırsatlar bulunmaktadır.” şeklinde ifade etti. Bozan, “Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında açıklanan teşvikler, bölgemizde yatırımların önünü açacak, istihdamı artıracak ve ekonomik gelişime katkı sağlayacaktır.” dedi.

SUNUM VE SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Toplantının sunum kısmında, SERKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sevgi Gündüz, katılımcılara teşvik programının detaylarını aktardı. Gündüz, desteklenecek yatırım alanları, başvuru süreçleri ve yatırımcılara sağlanacak kolaylıklar hakkında kapsamlı bilgi sundu. Katılımcılar, iş dünyası temsilcilerinin sorularını yanıtlayarak, özellikle yatırım başvuru süreçleri ve destek oranları hakkında merak ettikleri konuları doğrudan yetkililerle paylaşma fırsatı buldu. Toplantı, bölge yatırımcılarının teşvik sisteminden en verimli şekilde yararlanabilmesine zemin hazırlarken, Kars ve Serhat Bölgesi’nde yeni yatırım fırsatlarının oluşmasına katkı sağlayan bir buluşma olarak değerlendirildi.