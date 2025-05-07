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Kars’ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Trafik Kazası Sonrası Acı Haber

Kars’ın Akyaka ilçesinde yaşanan bir trafik kazası sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Olay, Muhammet B. tarafından yönetilen 07 BFB 406 plakalı hafif ticari aracın, Esenyayla köyü girişinde Mecnun T. yönetimindeki 36 AAT 399 plakalı başka bir hafif ticari araçla çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışma sonrası, Muhammet B’nin kullandığı araç sulama kanalına düştü.

Yaralıların Hastanelere Sevk Edilmesi

Kazanın meydana gelmesinin ardından sağlık ve jandarma ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Akyaka ve Arpaçay ilçelerindeki hastanelere ile Kars’taki sağlık kurumlarına taşındı. Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan 67 yaşındaki Kibar A, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumu ise tedavi altında değerlendiriliyor.

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