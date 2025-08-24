Kars’ta Trafik Kazası, 1 Yaralı

TRAFİK KAZASI DETAYLARI

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kars – Sarıkamış karayolu Mescitli köyü mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil, seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza sonrası diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, sıkıştığı araçtan kurtarılarak Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TRAFAK HAREKETLİLİĞİ

Kaza sonrasında, trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Çekici yardımıyla otomobil karayolundan alınarak trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili araştırmalar sürüyor.