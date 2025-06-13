Kars’ta Trafik Kazası, 4 Yaralı

KAZADA DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kars’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında dört araç karıştı ve toplamda 4 kişi yaralandı. İ.K. kontrolündeki 36 EA 379 plakalı otomobil, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı kavşağında İ.A. yönetimindeki 34 FT 5282 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından İ.A’nın kullandığı araç, kontrolden çıkarak park halinde bulunan iki araca çarptı.

TRAFİK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazada yaralanan sürücüler ile İ.S.K ve I.K., olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne ulaştırıldı.

TRAFİK AKIŞI DURDU, NORMALLEŞTİ

Kaza sonrası Faikbey ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa caddelerinde trafik akışı durduruldu. Yaralıların hastaneye kaldırılması ve kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle birlikte trafik akışı normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.