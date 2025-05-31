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Kars’ta Trafik Kazası, 4 Yaralı

TRAFLİK KAZASI DETAYLARI

Kars’ta gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Can A. yönetimindeki 42 ARZ 631 plakalı hafif ticari araç, Harun Y. tarafından kullanılan 36 FC 789 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman K’nin sürdüğü 53 ADD 230 plakalı otomobille Harakani Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.

ÇARPISMA SONUCU YARALILAR

Çarpışmanın etkisiyle yoldan fırlayan taşlar, karşı şeritten gelen Ahmet Ö. idaresindeki 34 GK 0553 plakalı hafif ticari araca isabet etti. Kazada, araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Harakani Devlet Hastanesine taşındı.

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