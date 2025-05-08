Kars’ta Trafik Kazasında 1 Ölü, 4 Yaralı

TRAFAK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kars’ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen korkunç trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Kars’ın Akyaka ilçesinde gerçekleşti. M. B. yönetimindeki 07 BFB 406 plakalı hafif ticari araç, Esenyayla köyü girişinde M. T. idaresindeki 36 AAT 399 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle M. B.’nin aracı yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası sürücülerle birlikte araçta bulunan K. A., S. B. ve E. T. yaralandı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve hemen ardından sağlık ile jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Akyaka, Arpaçay ve Kars’taki hastanelere götürüldü. Akyaka Entegre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K. A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tahkikat BAŞLATILDI

Kazanın ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Tadkikat, kaza sebep ve sonuçlarını belirlemek amacıyla sürdürülüyor.