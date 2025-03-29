Kars’ta Trafik Kazasında 2 Ölü, 5 Yaralı

TRAFFİK KAZASI DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kars’ın Selim ilçesinde meydana gelen talihsiz trafik kazasıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkıyor. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, beş kişi de ağır yaralanıyor. Olay, Selim yönünden Sarıkamış yönüne seyir eden Erdem Zenci’nin kullandığı 06 ABY 235 plakalı hafif aracın, Karahamza köyü mevkiinde ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı araç ile çarpışması sonucu gerçekleşiyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER VE YARALILAR

Kaza sonucu, 34 GHD 964 plakalı aracın sürücüsü Murat Can Çınar ve yolcu konumunda bulunan İsmet Doğan yaşamını yitiriyor. Ayrıca kazada, Erdem Zenci’nin sürücülüğünü yaptığı aracın içinde yer alan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan ve 06 ABY 235 plakalı aracın sürücüsü Erdem Zenci de yaralanıyor. Olayın ardından, kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Kaza ile ilgili olarak kapsamlı inceleme başlatıldığı bilgisi aktarılıyor.