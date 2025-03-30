Haberler

Kars’ta Uyanan Ayılar Sokaklarda Görüldü

Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Sokaklarda Görüntülendi

Kars’ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, ilçe merkezine inmeye başladı. Aç kalan bu hayvanlar, yiyecek bulmak amacıyla mahalleler arasında çöp konteynerlerinde arama yaparken görüntülendi. Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde gözlemlenen ayılar, çöp kutularında yiyecek arayışı içerisine girdi.

Ayıların Agresif Davranışları Kameralara Yansıdı

Kış uykusundan uyanır uyanmaz, karınlarını doyurmak için yerleşim alanlarına inen 2 boz ayı, çöplerin içinde yiyecek ararken etrafa da dikkat kesildi. Bir süre boyunca yiyecek arayışlarını sürdüren ayılar, daha sonra bölgeden uzaklaşıp gözlerden kayboldu. O anlar anbean cep telefonlarıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yana Aydemir İslamiyeti Seçti Ve Huzur Buldum

Türkiye'ye 7 yıl önce yerleşen Yana Aydemir, İslamiyet'i seçerek hayatında yeni bir sayfa açtı. Şef olarak dünya mutfaklarını Samsun'da tanıtıyor ve deneyimlerini paylaşıyor.
Haberler

Prof. Ensari: Bipolar Bozuklukta Erken Müdahale Önemli

Prof. Dr. Hülya Ensari, bipolar bozukluğun manik ve depresif ataklarla seyrettiğini belirterek, tedavi ve düzenli takiplerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.