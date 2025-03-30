Kars’ta Uyanan Ayılar Sokaklarda Görüldü

Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Sokaklarda Görüntülendi

Kars’ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, ilçe merkezine inmeye başladı. Aç kalan bu hayvanlar, yiyecek bulmak amacıyla mahalleler arasında çöp konteynerlerinde arama yaparken görüntülendi. Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde gözlemlenen ayılar, çöp kutularında yiyecek arayışı içerisine girdi.

Ayıların Agresif Davranışları Kameralara Yansıdı

Kış uykusundan uyanır uyanmaz, karınlarını doyurmak için yerleşim alanlarına inen 2 boz ayı, çöplerin içinde yiyecek ararken etrafa da dikkat kesildi. Bir süre boyunca yiyecek arayışlarını sürdüren ayılar, daha sonra bölgeden uzaklaşıp gözlerden kayboldu. O anlar anbean cep telefonlarıyla kaydedildi.