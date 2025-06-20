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Kars’ta Uygulama İle Silahlar Ele Geçirildi

POLİS UYGULAMALARIYLA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Kars’ta gerçekleştirilen polis uygulamalarında çeşitli silahlar, tüfekler ve mühimmat elde edildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, şehir genelinde kapsamlı bir denetim ve uygulama yapılıyor.

RUHSATSIZ SİLAHLAR VE MÜHİMMAT

Polis ekiplerince yapılan denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 6 şarjör ve toplamda 155 fişek, 2 kurusıkı tabanca ile onlara ait 2 şarjör ve 56 kurusıkı fişek, 3 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 79 dolu kartuş ile 1 komando bıçağı ele geçirildi ve bunlar muhafaza altına alındı.

FUHUŞ SUÇLARIYLA İLGİLİ İŞLEMLER

Ayrıca, iki kişi hakkında fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçları nedeniyle işlem yapıldığı bildirildi. Kars Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlulara karşı mücadelenin etkin bir şekilde sürekli olarak süreceğini aktardı.

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