Kars’ta Uygulamalar Devam Ediyor

KARS’TA POLİS UYGULAMALARI HIZ KESMİYOR

Kars’ta polisin gerçekleştirdiği güvenlik, asayiş ve trafik uygulamaları vatandaşlar üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Kars İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde ve uygulama noktalarında çeşitli kontroller gerçekleştiriyor. Uygulamalarda başta emniyet kemeri olmak üzere, ehliyet, ruhsat, alkol muayenesi ve yolcuların genel bilgi taraması (GBT) yapılıyor. Araçlar detaylı bir şekilde aranıyor.

Uygulamaların kendilerini memnun ettiğini belirten vatandaşlar, “Kars’ta polislerin yaptığı uygulamalar bizleri son derece memnun ediyor. Çocuklarımız sokaklarda rahat rahat dolaşıyor. Gece geç saatlere kadar bizler ailemizle sokakta vakit geçirebiliyoruz. Uygulamalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin” şeklinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Ayrıca, polis ekipleri uygulama noktalarında durdurulan araç sürücülerine emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında bilgilendirme yapıyor. Sürücülerden aşırı hız yapmamaları ve uyku eksikliği ile yola çıkmamaları istendi ve bu konuda el broşürleri dağıtıldı. Uygulamalar sırasında şüpheli görülen araçlar aranırken, sürücülere alkol muayenesi de yapılmakta. Polis ekipleri, Kars’ta vatandaşların huzurunu sağlamak için gereken tüm önlemleri alıyor. Kentte asayiş ve güvenlik uygulamalarının devam edeceği bildirilmekte.