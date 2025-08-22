Kars’ta, Uyuşturucu Kuryesi Makatında Uyuşturucu

UYUŞTURUCU KURYELERİ YAKALANDI

Kars’ta, İran vatandaşı olan uyuşturucu kuryesi, makatına gizlediği 7 parça uyuşturucu ile ele geçirildi. İranlı iki kurye, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde bilgi aldı.

NARKOTİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları ve takipler sonucunda İran uyruklu Jafar Ayrem (42) ve Amır Rafıeı Shekarbaghanı (34) isimli kuryelerin, otobüsle uyuşturucu maddeyi kente getireceği belirlendi. Bu bilgiler üzerine narkotik ekipleri, Iğdır’dan Kars’a giden bir yolcu otobüsünü izlemeye aldı. Narkotik ekipleri, önceden belirledikleri noktada yolcu otobüsüne operasyon düzenledi ve İranlı kuryeleri gözaltına aldı.

CERRAHİ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve durumu şüpheli olan kuryelerden Shekarbaghanı, detaylı bir arama için Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan emar ve röntgen kontrollerinde, onun makatında bir cisim olduğu anlaşıldı. Yapılan cerrahi müdahalede, şüphelinin makatından 7 parça halinde toplamda 203,02 gram metamfetamin çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.