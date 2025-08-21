Kars’ta Yaban Keçisi Avlandığı Belirlendi

KARS’TA YABAN KEÇİSİ AVCISI GÖZALTINA ALINDI

Kars’ta bir kişi, yaban keçisi avladığı için 650 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı. Kars İl Jandarma Komutanlığı’nın HAYDİ ve İstihbarat Timleri aracılığıyla gerçekleştirilen adli soruşturma sonucunda Kağızman ilçesinde bir kişinin yaban keçisi avladığı belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri harekete geçti ve yaban keçisini avlayan kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişinin, 4915 sayılı “Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet” suçu kapsamında 8 bin 257 TL idari para cezası ile 650 bin TL tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Bu durumda toplamda 658 bin 257 TL para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Kars Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.