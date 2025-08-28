Kars’ta Yasa Dışı Silah Operasyonu Gerçekleştirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Kars’ta gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik ciddi bir adım atıldı. Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğiyle yasa dışı silah ticaretine karışan şahıslara ait belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Bu operasyon çerçevesinde toplamda 7 zanlı yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah, tüfek ve bunlara ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Adliyede yapılan yargılama sonucunda, zanlılardan 2’si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.