Haberler

Kars’ta Yasa Dışı Silah Operasyonu Gerçekleştirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Kars’ta gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik ciddi bir adım atıldı. Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğiyle yasa dışı silah ticaretine karışan şahıslara ait belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Bu operasyon çerçevesinde toplamda 7 zanlı yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah, tüfek ve bunlara ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Adliyede yapılan yargılama sonucunda, zanlılardan 2’si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yıldırım, Panathinaikos’a karşı kazanmak istiyoruz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos karşılaşması öncesi takımın ligde ilk 5 hedefini ve Avrupa'daki fırsatlarını vurguladı. Başarı halinde önemli bir konum elde edebileceklerini ifade etti.
Haberler

Beşiktaş, Lausanne ile eşit mücadele ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nun rövanşında evinde İsviçre'nin Lausanne takımıyla mücadele ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.