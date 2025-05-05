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Kars’ta Yasa Dışı Silah Operasyonu Yapıldı

KARS’TA YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Kars ilinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Arpaçay ilçesinin Çanaksu köyünde yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapıldığı yönünde aldıkları ihbar üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonu sırasında şüphelinin adresinde yapılan aramada, toplamda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 59 tabanca fişeği, 1 av tüfeği ve 14 av tüfeği fişeği bulundu. Şüpheli E.A. jandarma tarafından gözaltına alındı ve kendisinin jandarmadaki sorgusu şu an sürüyor.

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