Kars’ta Yıldırım Çobanları Yere Seren

YILDIRIMIN HAYVAN SÜRÜSÜNE DÜŞMESİ

Kars’ta, bir büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu iki çoban yaralandı. Olayda yıldırım düşmesi nedeniyle 10 hayvan telef oldu. Şehirde etkili olan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

ÇOBANLARIN HASTANEYE SEVK EDİLMESİ

Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde hayvanlarını otlatan çobanlar Ö.B. ve Gökhan Yalçın, yağmurun başlaması ile birlikte hayvanları alarak köye dönmeye karar verdi. Aniden düşen yıldırımlardan biri, hayvanların bulunduğu alana isabet etti. Yıldırım çarpması sonucu çobanlar, kısa bir süreliğine bilincini kaybetti. Köylüler, yaralıların hastaneye ulaştırılmasına yardımcı oldu.

HAYVAN KAYIPLARI VE YARALILARIN DURUMU

Gökhan Yalçın, olayın ardından yıldırımın düşmesiyle birlikte hayvanların telef olduğunu ve kendilerine geldiklerinde bu durumu gördüklerini aktardı. Olayda yaralanan çobanların sağlık durumlarının ise stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kars’taki sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.