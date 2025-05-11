Kars’ta Yıldırım, Hayvanları Vurdu: İki Yaralı

KARS’TA YILDIRIM HAZDINI HAYVAN SÜRÜSÜNE DÜŞÜRDÜ

Kars’ta meydana gelen olayda, büyükbaş hayvan sürüsüne yıldırım isabet etti. Yıldırım sonucu 10 hayvan telef olurken, olay esnasında iki çoban yaralandı. Kars’ta etkili olan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde hayvanları otlatan Ö.B. ve Gökhan Yalçın, yağmurun başlamasıyla hayvanlarıyla birlikte köye dönmek için yola çıktı. Ancak, yağmurla birlikte düşen yıldırımlardan biri hayvan sürüsüne çarptı.

Yıldırımın çarpmasıyla Ö.B. ve Gökhan Yalçın, kısa bir süre baygınlık geçirdi. Köylüler, yaralı çobanlara yardım ederek Kars’taki hastanelere sevk etti. Gökhan Yalçın, olay anında hayvanlarla birlikte köye dönerken yıldırım düştüğünü ve kendilerine geldiklerinde hayvanların telef olduğunu aktardı. Yıldırımın düştüğü 10 büyükbaş hayvan maalesef telef olurken, hastanede tedavi altındaki yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kars’ta sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.