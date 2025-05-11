Kars’ta Yıldırım İki Çobanı Yaraladı

KARS’TA YILDIRIM DÜŞMESİ RESMEN YARALANMALARA NEDEN OLDU

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde, yıldırım düşmesi sonucu iki çoban yaralandı ve on büyükbaş hayvan telef oldu. Olay, hayvanlarını otlatan Gökhan Yalçın ve Ömer Büyükaras’ın aniden bastıran yağmur sonucunda köylerine dönmeye karar vermeleriyle gerçekleşti.

Köye yakın bir alana düşen yıldırım, iki çobana isabet etti. Yaralanan çobanları fark eden köylüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları Kars’taki hastanelere sevk etti. Yalçın ve Büyükaras, tedavi altına alındı.

Gökhan Yalçın, yaşadıkları anı gazetecilere aktararak, yıldırım çarptıktan sonra kendilerini yerde bulduklarını söyledi. Yalçın, “Köye doğru gidiyorduk, 10 hayvan önümüzdeydi, bir baktık hayvanlar ve biz yere düştük. Yıldırım çarptı, hayvanlarımız öldü. Arkadaşımla ben iyiyiz. Köyden gelip bizi kaldırdılar” ifadelerini kullandı.