Haberler

Kars’ta Yılkı Atları Güreşiyor

YILKI ATLARININ ÖZGÜRLÜK DOLU ANLARI

Kars’ta doğal ortamlarında özgürlüğün tadını çıkaran yılkı atları, ilginç anlarıyla gözler önüne serildi. İki yılkı atının güreş tutması da kameralara yansıdı. Dağlık ve yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren bu atlar, yiyeceklerini bulmak adına köy ve ilçe merkezlerine yakın olan ovalara iniyor.

DOĞAL YAŞAM ALANLARINDA OYNAYAN YILKI ATLARI

Digor ilçesine ait Karakale köyü merasında toplanan çok sayıda yılkı atı, hem otlayarak karınlarını doyurdu hem de birbirleriyle koşarak oynadı. İki yılkı atı arasındaki güreş, dökülen görüntülerle anında kaydedildi. Yılkı atları daha sonra hızla koşarak bulundukları bölgeden ayrıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Arazi Kavgasında 12 Şüpheli Tutuklandı

Birecik'te arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan çatışmada 4 kuzen hayatını kaybederken, olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
Haberler

Gaziantep’te 3 Çocuk Öldürüldü

Gaziantep'te 3 çocuk annesi Asiye Baytap, ailesi tarafından öldürülmüş olarak keşfedildi. Cinayetten şüpheliler arasında annesi, babası ve iki kardeşi yer alıyor. Olay, aile içi bir tartışmanın sonucunu yansıtıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.