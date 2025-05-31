Kars’ta Yılkı Atları Güreşiyor

YILKI ATLARININ ÖZGÜRLÜK DOLU ANLARI

Kars’ta doğal ortamlarında özgürlüğün tadını çıkaran yılkı atları, ilginç anlarıyla gözler önüne serildi. İki yılkı atının güreş tutması da kameralara yansıdı. Dağlık ve yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren bu atlar, yiyeceklerini bulmak adına köy ve ilçe merkezlerine yakın olan ovalara iniyor.

DOĞAL YAŞAM ALANLARINDA OYNAYAN YILKI ATLARI

Digor ilçesine ait Karakale köyü merasında toplanan çok sayıda yılkı atı, hem otlayarak karınlarını doyurdu hem de birbirleriyle koşarak oynadı. İki yılkı atı arasındaki güreş, dökülen görüntülerle anında kaydedildi. Yılkı atları daha sonra hızla koşarak bulundukları bölgeden ayrıldı.