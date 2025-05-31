Kars’ta Yılkı Atları Oynadı

ÖZGÜRLÜKLERİNİ YAŞAYAN YILKISIZ ATLAR

Kars’ta serbestliklerini yaşayan yılkı atları, doğal yaşam alanlarında gözlemlendi. İki yılkı atı, güreş yaparken kameralara yansıdı. Dağlık ve yüksek alanlarda yaşam savaşı veren bu atlar, otlamak ve beslenmek amacıyla köy ile ilçe merkezlerine yakın ovalara inerek karınlarını doyurmaya çalışıyor.

DOĞADA HAREKETLİ ANLAR

Digor ilçesine bağlı Karakale köyü merasında bulunan birçok yılkı atı, hem beslenme ihtiyaçlarını karşıladı hem de koşarak birbirleriyle oynadı. Güreş tutma anları, anbean kaydedildi ve bu doğal yaşamın canlılıkla dolu anları, izleyenlere keyif verdi. Yılkı atları, beslenmelerinin ardından hızla koşarak bölgeden ayrıldı.