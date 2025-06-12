Kars’ta Yollarla Uzak Yakın Oluyor

MODERN YOLLAR KÖYLERİ İLÇELERE BAĞLIYOR

Kars’ta Özel İdare ekipleri, yeni yollar inşa ederek uzak mesafeleri yakınlaştırıyor. Bu modern yollar, köyleri ilçelere, ilçeleri de kent merkezine bağlıyor. 2024 yılında köylerdeki ulaşım ve altyapı hizmetlerini güçlendirmek için önemli yatırımlar yapan Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği, 2025 inşaat sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yıl toplam 1 milyon 77 bin TL’lik bütçeyle 223 proje hayata geçirildi.

YENİ PROJELERLE ALTYAPI GÜÇLENİYOR

2025 yılı için hazırlanan projeler arasında, okul inşaatları, hayvan barınakları, sıcak asfalt yollar, beton asfalt yollar, menfezler, köy taziye evleri, köylerde içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri ile tarımsal sulama altyapıları yer alıyor. Bu projelerin yürütülmesi, Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın’ın destekleriyle gerçekleşiyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, projelerin uygulandığı bölgelerde bizzat çalışmaları takip ediyor.

KÖYLERE MODERN YOL HİZMETİ

Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kağızman Akören-Çengilli köyleri ile Şehittepe üst bölgesinin 17 kilometrelik kısmını BSK asfaltla kaplıyor. Bu yeni yollar, köylere modern ulaşım imkanı sağlarken, vatandaşların tozlu yollardan kurtulmasını sağlıyor. Aynı zamanda köylerdeki halk için daha konforlu ve güvenli yaşam alanları oluşturuluyor. Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği, kent genelinde devam eden projelerin kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasını planlıyor.