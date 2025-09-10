Haberler

Kars’taki Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

KARS'TA HAYVAN PAZARI YENİDEN AÇILDI

Kars’ta uzun bir süre şap hastalığından dolayı kapalı kalan Hayvan Pazarı yeniden açıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte yaşanan şap hastalığı nedeniyle 2025/07 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı doğrultusunda uygulanan hayvan hareketleri ve pazarı kısıtlamalarını; yürütülen geniş kapsamlı aşılama çalışmaları, saha dezenfeksiyonu ve bilgilendirme faaliyetlerinin ardından, tüm gerekli önlemler alınarak 2025/11 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı ile kaldırdı.

Buna göre, Kars’taki Hayvan Pazarları, bugünden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan yetiştiricilerinin mağduriyet yaşamaması için pazara giriş ve çıkışlarda veteriner sağlık raporu ile gerekli belgeleri bulundurmalarını, sağlık ve hijyen kurallarına özen göstermelerini ve hayvan refahını gözeten düzenlemelere uymalarını istedi.

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

