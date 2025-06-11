Kars’taki Mezarlıklar Koruma Bekliyor

HAÇ İŞARETLİ MEZAR TAŞLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kars’ta, haç işaretleri bulunan mezar taşları görenlerin dikkatini çekiyor. Üçler Mahallesi üzerinde yer alan bu mezarlar, her geçen gün biraz daha yok oluyor. Haç işaretli mezarların bir kısmı define avcıları tarafından kazılarak tahrip ediliyor. Yerel halk, mezarların bulunduğu bölgenin korunması ve turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyor.

DEFİNE AVCILARI TARAFINDAN TAHRİP EDİLİYOR

Yöre halkı tarafından Ermeni Mezarlığı olarak bilinen bu alanda, haç figürleri ile süslenmiş çeşitli büyüklükte birçok mezar taşı bulunuyor. Ancak bu mezarlar, define avcıları tarafından kırılarak yok ediliyor. Bölgenin turizme açılması durumunda, bu mezarların korunacağı ve yabancı turistlerin de ilgisini çekeceği öngörülüyor.

TARİHİ DEĞERİNİ KORUMAK İSTİYORLAR

Üçler Mahallesi’nde yer alan haç işaretli mezarların yaklaşık 100 yıllık bir tarihi olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, “Burası eskiden bir yerleşim alanıydı. Muhtemelen daha önce de yerleşim yeri olarak kullanılmış. Çünkü mezar taşlarının bulunduğu yerde bir kilise de var. Bu alanların korunmasını istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.