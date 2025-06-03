Kars’taki Öğrenciler, Resimlerle Mutlu Oldu

ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞU

Kars’ta ilkokul öğrencileri, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 15 ressamın yaptığı kara kalem portrelerini görünce yoğun bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. “Resimlerle Çocuklara Umut Ol” projesi bünyesinde bir araya gelen ressamlar, köy okullarındaki öğrencilerin portrelerini çizerek onlara neşe katıyor. Projenin lideri resim öğretmeni Tülin Dumlu Kaygusuz, başlangıçta deprem bölgesindeki çocukların portrelerini çizerek faaliyete geçtiklerini ve daha sonra farklı yerlerde devam ettiklerini belirtti.

ŞAŞKINLIK VE HEYECAN

Sarıkamış ilçesindeki Yağbasan Köyü İlkokulu’na bağlı öğretmen Çiğdem Solmaz Çelik, okulda öğrenim gören birleşik 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin fotoğraflarını çekip ilgili ressamlara gönderdi. Ressamlar tarafından yapılan portreler, Okul Müdürü Meryem Bulut’un katılımıyla düzenlenen bir etkinlikte öğrencilere sürpriz olarak dağıtıldı. Öğrenciler, bu anın ömür boyu unutamayacakları bir hatıra olacağını düşünüyor.

TEŞEKKÜR VE İYİ GÜNLER

Sınıf öğretmeni Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu projeden dolayı çok mutlu olduğunu aktardı. Çizimlerin tamamen tanımadıkları ressamlar tarafından yapıldığını ifade eden Çelik, “Tülin hocamızla temas halindeydik ama emeği geçen tüm ressamlara teşekkür ediyorum. Gönderilen her kargo, güzel notlarla doluydu. Çizimleri yapanların düşünceleri için minnettarım. Bu anı öğrencilerimiz için kalıcı olacak.” dedi.

Öğrencilerden Hilmi Önder Karabulut, “Çok mutluyum, ben ve arkadaşlarımızı çizen kişilere çok teşekkür ediyoruz. Şaşırdık ve heyecanlandık.” şeklinde duygularını paylaştı. Zeynep Öztürk ise, “Öğretmenimiz neden fotoğrafımızı çektiğini merak ediyorduk. Bu resimleri görünce çok güzel olmuş, şaşırdık.” dedi.