Haberler

Kars Tarım Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI DETAYLARI

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın’ın başkanlığında, tarım ve hayvancılığın mevcut durumu ile gelecekte gerçekleştirilecek çalışmaların gözden geçirildiği bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, İl ve İlçe Ziraat Odası Başkanları da katıldı.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Toplantıda, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ile bunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu. Ayrıca, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusunda da çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Tarımsal üretimi artırmak, hayvancılık faaliyetlerini daha verimli hale getirmek ve çiftçilere destek sağlamak amacıyla yürütülecek projeler de masaya yatırıldı.

SONUÇ ve FİKİR ALIŞ VERİŞİ

Toplantı, katılımcıların fikir alış verişinde bulanmasıyla sona erdi.

ÖNEMLİ

