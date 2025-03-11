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Kars Üniversitesinde Önemli Hayvancılık Çalıştayı Yapıldı

ÇALIŞTAY HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE IŞIK TUTUYOR

Kafkas Kars Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “İneklerde Döl Verimi Problemleri ve Buzağı Ölümlerinin Engellenmesine İlişkin Yetiştirici Eğitimi Çalıştayı”, hayvancılık alanında dikkat çeken bir etkinlik haline geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla düzenlenen çalıştayda, hayvancılık sektörünün karşılaştığı ana sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştaya, Kafkas Kars Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Erol Arcaklıoğlu’nun yanı sıra Kars ve Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürleri, akademisyenler, STK temsilcileri, buzağı yetiştiricileri ve öğrenciler katılım gösterdi.

BÖLGE HAYVANCILIĞINA ÖZEL SEKTÖRDEN DESTEK

Bölgedeki hayvancılığı geliştirmeyi amaçlayan etkinliğe özel sektör de katkı sağladı. Çimentaş Kars Çimento Fabrikası, bölge yetiştiricilerine sunduğu destek çerçevesinde çalıştayın iftar yemeğine sponsor oldu. Fabrika Müdürü Veli Taşkın’ın da yer aldığı bu organizasyon, katılımcılar için oldukça değerli bir bilgi paylaşımı fırsatı sundu. Bu çalıştay, bölgedeki hayvancılık verimini artırma ve buzağı ölümlerini önleme konularında önemli bir platform oluşturdu.

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