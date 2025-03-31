Kars Valisi, Bayramda Yol Güvenliğini Denetledi

YOL GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI SÜRÜYOR

Kars Valisi Ziya Polat, Ramazan Bayramı nedeniyle yol güvenlik noktalarında bulunan vatandaşların bayramını kutlayarak, onlara bayram şekeri verdi. Kars’ta polis ve jandarma ekipleri, yol güvenliği ve asayiş uygulamalarını devam ettiriyor. Vali Polat, Emniyet Müdür Vekili Özkan Toptaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile birlikte, Kümbetli kavşağındaki jandarma kontrol noktasını ve Sanayi kavşağındaki polis noktasını ziyaret ederek görevli personelin bayramını kutladı.

VATANDAŞLARA TRAFİK UYARISI YAPILIYOR

Vali Polat, bayramlaşmak için kent dışına seyahat eden vatandaşlarla yok kontrol noktasında bir süre sohbet etti. Seyahat eden vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yaptı. Polat, her bireyin canının çok değerli olduğuna vurgu yaparak, kazaların dikkatsizlik sonucunda meydana geldiğini hatırlattı. Seyahat edenlere bayram şekeri ikram eden Polat, hayırlı yolculuklar diledi.

GÜVENLİK İÇİN POLİS VE JANDARMA GÖREVDE

Kars’ta Ramazan Bayramı nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmek için birçok noktada görev yapıyor. Ekiplerin 9 günlük tatil süresince görevlerini sürdüreceği bilgisi verildi.