Kars Valisi Ziya Polat, Ağustos’un Önemini Vurguladı

AĞUSTOS AYININ ANLAMINI VURGULADI

Kars Valisi Ziya Polat, Ağustos ayının Türk tarihinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi. 16 Ağustos 1064 tarihinde Sultan Alparslan’ın Ani’yi fethederek Anadolu’nun kapılarını Türklere açtığını ifade etti. Vali Polat, katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, “Ağustos ayı Türk tarihinde önemli bir aydır. Türk’ün kahramanlık ayıdır, yiğitlik ayıdır, zafer ayıdır, destanlar ayıdır. Bu tarihlerden biri de 16 Ağustos 1064 tarihidir. Sultan Alparslan, tahta geçtiği yıl fethedilmesi hayal dahi edilemez denilen Ani’yi fethederek, Anadolu kapılarının Türklere açılmasına vesile olmuştur. Ani’nin fethinin ardından Sultan Alparslan komutasındaki ecdadın 1071’de Anadolu’yu yurt edinmemizi sağlayan Malazgirt Zaferi, Anadolu Türk-İslam birliğini temin ettiğimiz Çaldıran Zaferi; bütün dünyaya huzur, güvenlik ve barış getiren Mercidabık Zaferi yine bu aydadır.” dedi.

MİLLİ MÜCADELENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Vali Ziya Polat, 30 Ağustos’un bir milletin ortak şahlanışının ismi olduğunu belirtti. “Milletimizin ve devletimizin bekası için verilen milli mücadelenin büyük zaferi yine bu aydadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye tırmanmış ve burada söken zafer şafağı milletimizin yolunu aydınlatmıştır.” şeklinde konuştu. Vali Polat, bunun yalnızca var olma ve yok olma arasında mücadele eden bir milletin birlik ve bağımsızlığının kanıtı olduğunu vurguladı.

KUTLAMALAR İÇİN HALKI DAVET ETTİ

Bu bağlamda, Polat; “Bu büyük zafer; var olma ve yok olma arasında mücadele eden bir milletin top yekün şahlanışının, varlığını, birliğini, dirliğini ve bağımsızlığını, vatanını ve devletini her hal ve şartta en önde tutacağının en büyük kanıtıdır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Anadolu’yu bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 16 Ağustos’ta kutlayacağımız Ani’nin Fethi’nin 961. yıl dönümü ve 30 Ağustos’ta kutlayacağımız Zafer Bayramı programlarımıza tüm halkımızı şimdiden davet ediyorum.” diyerek toplumun katılımını teşvik etti.