Kars ve Kağızman’da Eşzamanlı Kaçakçılık Operasyonu

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kars ve Kağızman’da polis ekipleri, kaçakçılara yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenliyor. Bu operasyonda, toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu operasyon, kent merkezi ve Kağızman ilçesini kapsıyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda, 154 bin 360 adet boş veya doldurulmuş makaron, 19 kilo 850 gram çay, 79 kilo 200 gram kıyılmış tütün ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Kaçak çay ve tütün mamullerini piyasaya sürmekte olan 10 kişi gözaltına alındı ve daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Kars Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız etkin bir şekilde artarak devam edecektir” deniliyor. Bu durum, kaçakçılıkla mücadele işlerinin kararlılıkla yürütüldüğünü gösterecek şekilde devam ediyor.