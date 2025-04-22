Kars Veteriner Hekimleri Odası Buluştu

KÜPARE VE AŞILAMA PROJESİNE DESTEK TOPLANDI

Kars Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu ile Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu, “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Küpelenerek Kayıt Altına Alınması ve Programlı Aşılama Projesi” için yetki devri almak isteyen serbest veteriner hekim üyeleri ile bir araya geldi. Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu’nun davetiyle Kars’ta gerçekleşen buluşmaya, Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Yönetim Kurulu Üyesi Akın Aktaş, odanın ilçe temsilcileri ve serbest veteriner hekimler katıldı.

HEDEFİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞINI ARTIRMAK

Karşılıklı bilgilendirme ve fikir alışverişinin yapıldığı buluşmada; geçtiğimiz haftalarda Kars Veteriner Hekimleri Odası ve Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Kars’taki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin karlılığını arttırmak ve ildeki küçükbaş hayvan varlığını artırmak amacıyla uygulanacak proje ve çalışmalar değerlendirildi. Kars Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, bu projenin Kars’ın küçükbaş hayvan varlığını arttırmak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İŞBİRLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Başkan Ödül, “Bugün Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu’nun davetiyle burada bir araya geldik. 14 Nisan 2025’te Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile imzalamış olduğumuz protokol gereği, Kars Veteriner Hekimleri Odası’nın 2025 yılında küçükbaş hayvanların küpelenmesi ve aşılanması yetkisini serbest veteriner hekim arkadaşlarımıza devraldık” dedi. Kars’ın 600 bin civarında küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğuna dikkat çeken Ödül, yetki ile hizmet verecek üreticilerin aynı zamanda Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi olduğunu da belirtti.

TAM DESTEK SÖZÜ VERİLDİ

Başkan Ödül, sürecin eksiksiz bir şekilde yürütüleceğinin ve hizmetin üreticilere kesintisiz ulaştırılmasının önemine vurgu yaparak, “Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu ve Yönetim Kuruluna işbirlikleri için teşekkür ederim. Tüm serbest veteriner hekim meslektaşlarıma da bu süreçteki katkılarından dolayı minnettarım” diye konuştu. Ayrıca yaklaşan “Dünya Veteriner Hekimleri Günleri”ni de kutladığını dile getirdi.