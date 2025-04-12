Kars Yolunda Kamyonet Kaza Yaptı

KAZA VE SONUÇLARI

Kars kara yolunda meydana gelen bir kazada, bir kamyonet kar küreme aracına çarptı ve bu çarpışma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Ardahan-Kars kara yolunda, Gökhan Alihanoğlu yönetimindeki kar küreme ve tuzlama aracı, Cesur İnce’nin kullandığı 36 ABC 725 plakalı kamyonet tarafından arkadan çarpıldı.

OLAY YERİNE SEVKEDİLEN EKİPLER

Olayın ardından durumu bildirerek ihbarda bulunan vatandaşlar üzerine, sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan Muhammet Adam’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bu kazada yaralanan sürücü Cesur İnce ile yolcu Abubekir Oymak, sağlık ekipleri tarafından Ardahan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili araştırma ve inceleme başlatıldı.