Karsan, Karsan Otonom e-ATAK’ı Arbon’a sundu

KARSAN İSVİÇRE’DE OTOMOM TEKNOLOJİSİNİ TANITTI

Karsan, ürettiği otonom teknolojisi ile İsviçre pazarına giriş yaparak, ülkenin ilk otonom toplu ulaşım aracı olan Karsan Otonom e-ATAK ile Arbon şehrinde faaliyet göstermeye başlayacak. Karsan’dan yapılan açıklamaya göre, Arbon’un yerel toplu ulaşım operatörü Eurobus Ostschweiz AG bünyesinde sonbahar döneminde hizmet vermeye başlayacak. Karsan Otonom e-ATAK, şehir merkezinin tarihi bölgesi ile yeni yerleşim alanı Saurer Werk 2 arasında 2,5 kilometrelik bir güzergahta dokuz durakta, saatte maksimum 30 kilometre hızla sefer gerçekleştirecek. Araç, TGA The Technical Association of Arbon’a düzenlenen bir törenle teslim edildi.

TÖRENE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Törene Türkiye’nin Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, Thurgau Kantonu Bakanı Urs Martin, Arbon Valisi Rene Walther, Karsan CEO’su Okan Baş, ADASTEC CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker, Federal Karayolları Ofisi (FEDRO) Başkan Yardımcısı Edwin Wieland ve diğer yetkililer katıldı. Aynı zamanda İsviçre ve Avrupa medyasının da bulunduğu etkinlikte, Karsan Otonom e-ATAK ile otonom sürüş demosu yapıldı. Başkonsolos Fazlı Çorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Karsan, geliştirdiği elektrikli otobüslere, ADASTEC’in otonom yazılımı ile kendi kendine sürüş kabiliyeti kazandırmış ve bu otobüsler, son birkaç yıl içinde başlatılan projelerle 12 farklı ülkedeki çeşitli şehirlerin hayatına katılmıştır.” şeklinde ifade etti.

GURUR VERİCİ BİR PROJE

Çorman, 2021 yılında Norveç’in Stavanger şehrinde benzer bir projeyi uyguladıklarını hatırlatarak, “Bu prestijli projenin Türkiye’mizin yüksek teknoloji sağlayıcısı olarak dünyadaki imajını geliştirmesine katkı sağlayacağını görmek beni heyecanlandırmıştı. Bugün İsviçre’deki açılışa katılmak benim için büyük bir gurur.” değerlendirmesini yaptı. İsviçre kamu kuruluşlarının bu tür projelerde çok titiz davrandığını vurgulayan Çorman, açılış konuşmalarında Karsan ve ADASTEC firmalarının yetkinliklerine dikkat çekildiğini söyledi.

GELECEĞİN ULAŞIM ÇÖZÜMÜ

Karsan CEO’su Okan Baş ise, “Karsan Otonom e-ATAK ile ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu ulusal pilot proje ile otonom mobilitenin artık geleceğin değil, bugünün somut bir ulaştırma çözümü haline geldiğini gösteriyor.” açıklamasında bulundu. Projeye sürdürülebilir enerji katkısı sunduklarını ifade eden Baş, tele operasyon teknolojisinin ikinci aşamada devreye alınacağını belirtti.

VİZYON GERICEKLEŞİYOR

ADASTEC CEO’su Ali Ufuk Peker, Arbon’daki projenin bir otonom otobüs değil, gerçeğe dönüşen bir vizyon olduğunu belirtti. Güvenli ve sürdürülebilir toplu ulaşımın, şehirlerin dokusuna uyum sağladığını vurgulayan Peker, bu projenin toplulukları bir araya getirme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.