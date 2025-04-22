Karşı Şeride Geçen Araç Çarpıştı

GİRESUN’DA BARIYERLERİ AŞAN ARAÇ KAZA YAPTI

Giresun’da bariyerleri aşarak karşı şeride geçen bir otomobil, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, Karadeniz Sahil Yolu’nda Trabzon istikametinden Ordu yönüne ilerleyen Ü.A. yönetimindeki 34 ZD 8833 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerleri aşarak karşı şeride geçmek durumunda kaldı. Bu sırada, Ordu’dan Trabzon yönüne giden E.Ç. yönetimindeki 52 AEV 579 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücüler Ü.A. ve E.Ç.’ye kaza yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sırasında hamile olduğu tespit edilen E.Ç., Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nden Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.