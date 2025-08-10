Karşıyaka Açılış Töreni Yapılmadı

GEÇMİŞTEKİ GELENEKLER

Karşıyaka Spor Kulübü’nün sezon açılışı törenleri, geçmişte Yalı’daki Karşıyaka İlçe Stadı’nda gerçekleşiyordu. Yıkılmadan önce, kulübün tüm branşları ve altyapı oyuncuları, statta taraftarların önüne çıkarak heyecanı paylaşırdı. Yeni transferlerden başlayarak A takım oyuncuları, tek tek taraflara tanıtılıyor, açılış etkinliğinde Karşıyaka futbol A takımı ve genç takımı arasında bir gösteri maçı yapılıyordu.

YENİ STAT PROJESİ VE SONRASI

İlçe Stadı’nın yıkılmasıyla birlikte bu gelenek devam etmedi. Geçen yıl sezonun son haftasındaki Bursaspor maçı sonrası, PFDK’dan 2 maç ceza alan Karşıyaka, bu cezaların ilkini Play-Off’taki Muşspor karşılaşmasında yaşadı. Yeni sezonun ilk sınavı ise 7 Eylül tarihinde Afyonspor ile olacak, ancak bu maçta taraftarıyla bir araya gelemeyecek.

TARAFTARLA BULUŞMA TARİHİ

İzmir ekibi, taraftarıyla buluşma fırsatını üçüncü haftada, 21 Eylül’de oynanacak Balıkesirspor karşılaşmasıyla elde edecek. Bu karşılaşma, taraftar için heyecan verici bir geri dönüş olacak.