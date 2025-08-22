KARŞIYAKA, Akgün İle Anlaşma Sağladı

TRANSFER HABERİ

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup takımı Karşıyaka, transfer döneminde 1’inci Lig’deki Manisa Futbol Kulübü’nden 25 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün’ü kadrosuna kattı. Muhammet, yeşil-kırmızılıların sezon öncesi 17’nci transferi oldu ve resmi sözleşmeyi de imzaladı.

MUHAMMET ENSAR AKGÜN’ÜN KARİYERİ

Karşıyaka Kulübü, transferle ilgili olarak “Kulübümüz, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Muhammet Ensar Akgün ile anlaşma sağlamıştır. Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan oyuncu, sırasıyla Erenler Spor Kulübü, Arifiye Kalaycıspor, Tekirdağspor, Somaspor ve en son Manisa FK formaları giydi. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de 24 maçta forma giyen Ensar, 1 gol 1 asist kaydetti” açıklamasını yaptı. Kulüp, “Muhammet Ensar Akgün’e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadelerini kullandı.