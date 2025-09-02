Karşıyaka, Altar’ı Transfer Etti Ama İptal

ALTA HİDAYETOĞLU TRANSFERİ İPTAL OLDU

Karşıyaka, 2001 doğumlu sol kanat oyuncusu Altar Hidayetoğlu’nu kadrosuna katmak istemişti. Ancak, yeşil-kırmızılı yönetimin geri çekilmesi ve oyuncunun kulübü Esenler Erokspor’un yüksek bonservis talebi nedeniyle transfer iptal olduğu öğrenildi. TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

KARŞIYAKA 16 TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİ

Şu ana kadar 16 transfere imza atan İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Burhanettin Basatemür’ün eski öğrencisi Altar Hidayetoğlu’nu gündemine aldı. 24 yaşındaki oyuncunun, 1. Lig ekibi Esenler Erokspor’un kadrosunda yer aldığı ve transfer görüşmelerinin çeşitli nedenlerden dolayı iptal edildiği öğrenildi.

Yeşil-kırmızılı yönetimin, altyapıdan çıkarılacak kanat oyuncularına daha fazla şans vermek için bu transferi rafa kaldırdığı ifade ediliyor. Ayrıca, Esenler Erokspor’un yüksek bonservis talebinin transferin gerçekleşmesini zorlaştırdığı kaydedildi. Altar Hidayetoğlu, geçtiğimiz sezon Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür’ün çalıştırdığı Menemen FK’da kiralık olarak forma giymişti.