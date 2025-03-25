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Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi’ni Ağırlıyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’taki 26. hafta karşılaşmasında yarın Anadolu Üniversitesi’ni ağırlıyor. TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Altınordu, 26. hafta maçında yarın Anadolu Üniversitesi ile mücadele edecek. Match Alsancak Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Demokrat Özgür Güneş yönetecek.

ÜST SIRALARDA YER ALIYOR

Karşıyaka, maç öncesinde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 48 puan toplayarak ikinci sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, rakibi karşısında hata yapmadan 55 puanla lider durumda olan Bursaspor’un peşinde kalmak istiyor. Konuk takım ise yeşil-kırmızılı ekibi yenerek play-off hattına girmeyi planlıyor. İki ekip arasındaki ilk yarı mücadelesini Karşıyaka, deplasmanda 3-1 kaybetmişti.

ÖNEMLİ DÖNÜŞLER VAR

Karşıyaka’da son 7 maçta forma giyemeyen Enes Nalbantoğlu, sakatlığını atlatarak takıma döndü. Nalbantoğlu’nun yarın kadroda yer alması ve Ahmet Yıldırım tarafından sahaya sürülmesi bekleniyor. Kırmızı kart cezası sona eren Abdülkadir Öksüz de takıma dahil oldu. Hasta olduğu için Muş deplasmanında oynayamayan orta saha oyuncusu Hakan Barış’ın da yarın kadroda bulunması öngörülüyor. Tedavisi süren Erdal Öztürk’ün durumunun ise maç saatinde netleşeceği öğrenildi.

– İZMİR

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