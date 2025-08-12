Haberler

Karşıyaka Antrenmanlara Başladı, Transfer Süregelen

YENİ SEZONUN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi önemli değişiklikler yaşayan Karşıyaka, kadrosunu büyük oranda yeniden şekillendirdi. Şu ana kadar 6 dış transfer gerçekleştiren yeşil-kırmızılı takım, iç transferde de sözleşmesi sona eren Mert Celep’le yeni bir anlaşma sağladı.

ANTRENMANLAR YENİ DÜZENLE DEVAM EDİYOR

Karşıyaka, antrenörlük görevine getirilen Faruk Beşok yönetiminde, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda antrenmanlarına başladı. Yabancı transfer görüşmelerini sürdüren kulüp, hazırlık maçlarının programını ise önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir büfeyi soyan Bulgar uyruklu kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlının, tanınmamak için saçını kestirdiği belirtildi.
Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktor hesaplarını kullanarak 8 kişiye yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinden uyuşturucu aparatı ve madde bulundu.

