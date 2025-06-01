Karşıyaka, Başkan Arıyor, Kongre Heyecanı

GERGİNLİK SÜRÜYOR

Ergin Karataş / İzmir: İzmir’in en köklü spor kulübü Karşıyaka, son 1 yıl içerisinde 4 kez kongre düzenlemiş olmasına rağmen yine başkan arıyor. Tarihi borç yükü ile mücadele eden kulüp, 29 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkan adayı bulamadı. Üç hafta sonra yapılacak yeni kongre öncesi belirsizlik ve gerginlik devam ediyor.

BAŞKANLIK YERİNE AÇIK KAPILAR

Kırmızı-yeşil renkleri temsil eden kulübün başkanlığını toplam 1.5 yıl yürüten İlker Ergüllü, 24 Aralık’taki olağanüstü kongrede kulübün kayyuma kalmaması için toplama bir liste ile yönetime gelerek sezon sonuna kadar görevine devam etti. Ergüllü, o kongrede aday olmazken, iddialara göre “basketbol takımı için sponsor görüşmeleri yaptığını” belirterek başkanlık için kapıyı açık bıraktı. Taraftarlar, sosyal medyada Ergüllü ve daha önce kulübü 5.5 yıl yöneten Turgay Büyükkarcı’nın birleşmesini talep ediyor. İkilinin yönetimle ilgili tartışmalarını ilerleyen günlerde yapması bekleniyor.

KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN GÖRÜŞMELER

Karşıyaka Danışma Kurulu, kulübü kuruluş amaçlarına döndürme hedefi ile çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyor. 24 Aralık’taki kongre öncesinde, Cenk Karace ve Mustafa Karabağlı gibi camianın önemli isimlerinin desteğiyle aday olmaya hazırlanan Mehmet Karal, son gün liste sıkıntısı nedeniyle adaylıktan vazgeçmişti. Karal, kongre öncesi sessizliğini koruyor.

SPONSORLAŞMA SORUNU

Basketbol takımına sponsor bulunması zorunlu olan Karşıyaka’da, potansiyel adaylar kongre öncesi sponsor sorununu çözmek için çaba sarf edecek. Ayrıca Karşıyaka camiası, TFF tarafından getirilen yeni yaş kontenjanı kuralı ile genç futbolcuların önünün açılması ve deplasman masraflarını azaltmak için bölgesel olarak oynatılacak 3’üncü Lig’deki futbol takımı için de bir yol haritası belirleyecek. 3’üncü Lig’de son 7 yılda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından, bu sezon kurulan iddialı takımın yine Play-Off’tan elenmesi yeni sezon için belirsizlik yaratıyor.