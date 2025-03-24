Karşıyaka Basketbol’un Kötü Gidişatı Sürüyor

KARŞIYAKA BASKETBOL KAYBETMELER SERİSİNE DEVAM EDİYOR

Karşıyaka Basketbol, Basketbol Süper Ligi’nde son galibiyetini 22 Aralık 2024’te aldıktan sonra galibiyet elde edemiyor. İzmir temsilcisi, yaşadığı ekonomik sorunlar sonrasında 7 oyuncusunu kaybederek toparlanma sürecinde zorlanıyor. Şu anda 11 maçlık bir mağlubiyet serisiyle karşı karşıya kalan yeşil-kırmızılı takım, son olarak Yalovaspor’a kaybederek ligdeki konumunu 12. sıraya düşürdü.

Ekibin antrenörü Sinan Aksoylar, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtiyor ve gelecek haftada önemli bir maça odaklandıklarını ifade ediyor. Aksoylar, “Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız Bursaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanarak, bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız” diyor. Karşıyaka Basketbol, 29 Mart Cumartesi günü Bursaspor ile iç sahada mücadele edecek.