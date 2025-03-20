Karşıyaka Basketbol Yalovaspor Maçını Kazanmak İstiyor

KARŞIYAKA BASKETBOLUN MAÇ PLANLARI

Karşıyaka Basketbol, 23 Mart Pazar günü oynayacağı Yalovaspor maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 8 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. sırada yer alan Karşıyaka, ligin son sırasında bulunan rakibiyle bu kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılı ekip, zorlu karşılaşmada hata yapmamayı amaçlıyor.

RAKİBİNE KARŞI ÖNEMLİ BİR MAÇ

Karşıyaka, bu maçı kazanarak orta sıralara doğru yükselebilirken, bir kayıp yaşaması halinde tehlike bölgesine doğru gerileyecek. Bu doğrultuda, Karşıyaka yöneticileri maç öncesinde transfer yasağını kaldırmayı ve takıma iki yabancı oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor. Yönetim, 27 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith ve 35 yaşındaki uzun forvet Suleiman Braimoh ile temas halinde olduğu bilgisini aldı. Ayrıca, Mike Smith’in dün öğle saatlerinde İzmir’e geldiği ifade ediliyor.