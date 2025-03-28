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Karşıyaka, Bursaspor’u Konuk Edecek

MAÇIN DETAYLARI

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında yarın Bursaspor ile karşılaşacak. Maç, saat 18.00’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda yapılacak. Karşıyaka, ligde 8 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 12. sırada yer alıyor. Bursaspor’u yenerek 11 maçlık kazanamama serisini sona erdirmek ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

SUCUL BİLGİLER

Bursaspor, ligde 10 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. basamakta bulunuyor. İki takım arasında bu sezon Bursa’da oynanan ilk karşılaşmayı Karşıyaka 76-70’lik skorla kazanmıştı. Maçta hakemlik görevini Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon ve Tolga Akkuşoğlu üstlenecek.

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