Karşıyaka, Bursaspor’u Yenip Galibiyet Hasretini Bitirdi

BASKETBOLDA ÖNEMLİ GALİBİYET

Karşıyaka Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Bursaspor ile karşılaştı ve rakibini 82-78 mağlup etti. Bu galibiyet, yeşil-kırmızılılar için tam 11 maçlık bir galibiyet hasretinin sona erdiği anlamına geliyor. Karşıyaka, müsabakayı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynadı ve uzun bir aradan sonra kazanmayı başardı.

Karşıyaka’nın Başantrenörü Ahmet Çakı, maç sonrası basın toplantısında takımın performansını değerlendirdi. “Rakibimizi 60 sayı bandında tutacak kadar iyi bir savunma performansı sergiledik. Ancak kazanamamanın getirdiği gerginlik zaman zaman gereksiz faullere, ribauntlarda zafiyete ve konsantrasyon kayıplarına yol açtı” diye belirten Çakı, hücumda yaşadıkları sorunlara da değindi. Çakı, “Hücumda bazı eksikliklerimiz olduğunu biliyoruz. Takımımızda çok fazla üreten oyuncu olmaması sebebiyle zaman zaman hücumda tıkanmamız normal. Bu durumu takım halinde daha fazla çalışarak aşmamız gerekiyor” dedi.

Çakı, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak önlerinde 7 maç daha olduğunu ve bu maçlarda aynı mücadeleci ruhu sahaya yansıtmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Çakı, “Sezonun geri kalanında da bu performansı devam ettirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.