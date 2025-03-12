Karşıyaka, Büyükçekmece Maçı Bilet Fiyatını Düşürdü

MAÇ HAZIRLIKLARI VE BİLET FİYATLARI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında, 15 Mart Cumartesi günü, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi’nde Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak olan Karşıyaka, bilet fiyatlarında önemli bir indirime gitti. sezon başından bu yana 400 TL olan biletler artık 100 TL’ye satılacak. VIP biletler ise bin TL olarak belirlendi.

ŞİMDİKİ DURUM VE GALİBİYET İHTİYACI

Maddi zorluklar nedeniyle kadrosu dağılan ve arka arkaya 9 maç kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, düşme hattına doğru hızla ilerliyor. İzmir temsilcisinin ligde kalabilmesi için en az iki galibiyet alması gerekiyor. Şu anda 8 galibiyet, 12 mağlubiyetle 12. sırada bulunan Karşıyaka, hafta sonu benzer galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Büyükçekmece Basketbol’u konuk edecek.

GEÇMİŞ MAÇ SONUCU

Karşıyaka ile Büyükçekmece Basketbol arasında ligin ilk devresinde oynanan mücadelede, Karşıyaka 82-75’lik skorla galip gelmişti. Bu zorlu mücadelenin sonucu, iki takım için kritik bir önem taşıyor.