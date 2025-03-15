Karşıyaka, Büyükçekmece’yi 104-81 Yendi

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Büyükçekmece Basketbol’u konuk ettiği maçta 104-81’lik başarılı bir skorla galip geldi. Maçın hakemleri Özlem Yalman, Ali Şakacı ve Alper Özgök olarak görev yaptı.

MAÇIN DETAYLARI

Karşıyaka’nın oyuncuları arasında Thomas Akyazılı 7, Muhsin Yaşar 14, Mert Celep 2, Ozan Yılmaz 1, Roberto Gallinat 22, Mehmet Efe Demirel 2, Efe Ergi Tırpancı 14, Austin Hollins 13, Hakan Sayılı 5 ve Yalın Yıldız ise 3 sayı üretti. Başantrenörlüğünü Sinan Aksoylar üstlendi.

Büyükçekmece Basketbol tarafında ise Yannick Franke 23, Anthony Starks 27, Nikola Rebic 0, Evan Bruinsma 16, Emircan Koşut 2, Martynas Sajus 7, Yesukan Onar 1, Jermaine Love-Roberts 18 sayı ile maçı tamamladı. Başantrenörleri Özhan Çıvgın oldu.

1. periyot: 39-17 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

Devre: 57-45 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

3. periyot: 71-67 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

Maç boyunca 5 faulle çıkan oyuncu Emircan Koşut (Büyükçekmece Basketbol) olurken, diskalifiye olan oyuncular Roberto Gallinat ve Mert Celep (Karşıyaka), Martynas Sajus (Büyükçekmece Basketbol) olarak kaydedildi.

İZMİR’de gerçekleşen bu zorlu karşılaşma, Karşıyaka’nın güçlü bir geri dönüş yapmasıyla sonuçlandı.