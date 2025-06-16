Karşıyaka’da 17 Şüpheli Tutuklandı

GÖZALTILAR VE OPERASYON DETAYLARI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rehberliğinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, ‘Silahlı örgüt kurmak, nitelikli yağma, soruşturmanın gizliliğini ihlal, kasten yaralama, mala zarar verme’ suçlarına karışan şüpheliler belirlendi. Ekipler harekete geçerek, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde 30 Mayıs tarihinde şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Bu operasyon sonucunda 17 kişi gözaltına alındı. 2 Haziran’da adliyeye sevk edilen şüphelilerin tümü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yapılan bu çalışmalar, suçla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.