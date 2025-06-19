Karşıyaka’da Cinayet Duruşması Devam Ediyor

İZLENİMLERİN VE OLAY YERİNDEKİ DURUM

Eczacı Birsen Bayraktar’ın (73) Karşıyaka ilçesindeki evinde öldürülmesine dair davanın duruşmasında tanık çilingir H.M., olay anını anlattı. H.M., “Eve girdiğimizde elektrik yoktu. Bir kişi hareketsiz şekilde yerde yatıyordu. Etrafı izlerken tavanda ve saçında kan lekelerini gördüm. Ev, hırsızlık yaşanmış gibi karışık değildi. Apartman görevlisinin eşi ağlıyordu. Kapı kilitli değildi” dedi. Olay, 14 Nisan 2020’de meydana geldi. Yalnız yaşayan Bayraktar’dan bir süre haber alamayan oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu (45) ve komşuları durumu polise bildirdi.

POLİS MÜDAHALESİ VE OTOPSİ SONUÇLARI

Polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdiğinde, Bayraktar’ın kanlar içindeki cesedini buldu. Başta düşerek hayatını kaybettiği düşünülen Bayraktar’ın otopsisinde cinayete kurban gittiği belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, Bayraktar’ın künt kafa travmasına bağlı sakatlıklar ve boynuna uygulanan baskı nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti çözmek için 4 yıl süresince araştırmalarını sürdürdü.

CİNAYETİN ÇÖZÜLMESİ VE ŞÜPHELİLER

Polis, komşuların ifadelerine dayanarak, Bayraktar’ın evinden olay günü sesler duyulduğunu, kapıya giderek zili çaldıklarını, bu sırada yerde iş güvenliği ayakkabısına benzeyen bir ayakkabı gördüklerini, ancak kapı açılmayınca ilgilerini kaybettiklerini öğrendi. Yaptıkları teknik incelemede, apartman görevlisi Uğur Can’ın ayakkabısının, komşuların bahsettiği ayakkabıyla aynı olduğu tespit edildi. Şüpheli olarak, 6 Mayıs 2022’de Uğur Can, eşi M.C. ve elektrikçi Hakan H. gözaltına alındı. Ancak sanıklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

ÖNE ÇIKAN SAVUNMALAR VE DURUŞMA SONUCU

Duruşmanın devamında tutuklu sanık Uğur Can beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanık M.C. ise “Eşim böyle bir şey yapmadı, suçsuz ama 6 aydır yatıyor. Daha önceki ifadelerimi tehdit altında söylemiştim” dedi. Savunmaların ardından mahkeme, Uğur Can’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.