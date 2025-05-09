Karşıyaka’da Döner Bıçağı İle Saldırdı

TRAFİKTE ÇIKAN TARTIŞMA

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde gerçekleşen bir trafik tartışmasında, aracından inen bir kişi döner bıçağı çıkartarak gerilim yarattı. Olay, saat 21.30 sıralarında Karşıyaka Girne Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartışmaya başladı. Bu tartışma sırasında otomobil sürücüsü, aracında kılıf ile korunan döner bıçağını çıkararak tartıştığı kişilerin üzerine doğru yürüdü. Motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaşınca kavga sona erdi.

SALDIRGAN KISKA VRAK YAKALANDI

Olayın ardından, döner bıçakla saldıran kişinin kimliği belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde, E.M. (22) olduğu tespit edilen saldırgan, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yakalandı. Gözaltına alınan E.M., emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bu durum, bölgede güvenlik endişelerini artıran bir olay olarak kayıtlara geçti.